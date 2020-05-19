Türkiye'de Koronavirüs'ten Hayatını Kaybedenlerin Sayısı, 30'un Altına İndi

Türkiye'de, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı, uzun zamandır ilk kez 30'un altına indi. Son 24 saatte, 28 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle vefat etti. Yapılan 25.382 yeni test sonucunda, 1.022 yeni vaka tespit edilirken, yine son 24 saatte, iyileşen hasta sayımız 1.318 oldu. Böylece Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 151.615'e, toplam can kaybı sayısı 4.199'a ve toplam iyileşen hasta sayısı 112.895'e yükselmiş oldu.