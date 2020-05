Türkiye'nin Koronavirüs ile Savaşında Son Durum

Türkiye'de görülen COVID-19 vakalarının ve can kayıplarının sayısı güncellendi. Buna göre, son 24 saatte yapılan 21.043 yeni test sonucunda 1.035 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 34 kişi daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, Türkiye'de görülen toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde ortaya çıkıyor: Toplam vaka sayısı 159.797, toplam can kaybı sayısı 4.431.