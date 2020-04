Türkiye'nin Koronavirüs ile Savaşında Son Rakamlar Açıklandı

19 Nisan 2020: Türkiye'deki COVID-19 vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 35.344 testten 3.977'si pozitif sonuçlandı. Can kaybı sayısı, yine son 24 saatte 127 oldu. Toplam can kaybı sayısı 2.000'i geçerek 2.017'ye yükseldi, vaka sayısı ise 86.306'ya ulaştı.