Türkiye'nin Koronavirüs ile Savaşında, Vaka Sayılarında Önemli Düşüş

22.04.2020 - 37.535 yeni test, 3.083 yeni vaka, 117 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan vaka ve can kayıpları: Son 24 saat içerisinde yapılan 37.535 testte 3.083 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 117 olarak açıklandı. 1.559 hastamız iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayısı 16.477'ye ulaştı.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız: 98.674 vaka, 2.376 can kaybı.
21.04.2020 - 39.429 yeni test, 4.611 yeni vaka, 119 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları, 21 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 39.429 yeni test ile birlikte, 4.611 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde, 119 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 1.488 kişi artarak 14.918'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 21 Nisan tarihi itibarı ile şu şekilde gerçekleşti: 95.591 vaka, 2.259 can kaybı.
20.04.2020 - 39.703 yeni test, 4.674 yeni vaka, 123 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının sayısı, 20 Nisan tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 39.703 yeni testin 4.674'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 123 yeni vefat yaşandı. 1.454 hasta daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 13.430 oldu.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 90.980 vaka, 2.140 can kaybı.
19.04.2020 - 35.344 yeni test, 3.977 yeni vaka, 127 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs vaka ve can kayıplarının sayısı açıklandı. Buna göre, geride kalan 24 saat içerisinde 35.344 yeni test yapıldı ve bu testlerin 3.977'si pozitif sonuçlandı. Can kayıplarının sayısı 127 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 1.523 kişi arttı ve toplam iyileşen hasta sayımız 11.976 oldu.
Bu açıklamayla birlikte, toplam vaka sayısı 86.306'ya, toplam can kaybı sayısı ise 2.017'ye ulaşmış oldu.
18.04.2020 - 40.520 yeni test, 3.783 yeni vaka, 121 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları, 18 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni açıklamaya göre son 24 saat içerisinde yapılan 40.520 yeni testte 3.783 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı, yine son 24 içerisinde 121 oldu. İyileşen hasta sayısı 1.822 kişi artarak 10.453'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı 82.329, toplam can kaybı sayısı ise 1.890 olarak kayıtlara geçti.
17.04.2020 - 40.270 yeni test, 4.353 yeni vaka, 126 yeni can kaybı
17 Nisan 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 40.270 yeni testte 4.353 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126 oldu. İyileşen hastalara 1.542 kişi daha eklendi. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 8.631'e ulaştı.
Böylece, toplam vaka sayısı 78.546'ya, toplam can kaybı sayısı ise 1.769'a yükselmiş oldu.
16.04.2020 - 40.427 yeni test, 4.801 yeni vaka, 125 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakaları ve can kayıpları, 16 Nisan 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 40.427 yeni testte 4.801 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 125 oldu. Yine son 24 saat içerisinde 1.415 hasta iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 7.089'a ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 74.193 toplam vaka, 1.643 toplam can kaybı.
15.04.2020 - 34.090 yeni test, 4.281 yeni vaka, 115 yeni can kaybı
15 Nisan tarihi itibarı ile, Türkiye'de tespit edilen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları açıklandı. Buna göre, yapılan 34.090 yeni testin 4.281'i pozitif sonuçlandı. 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı 115 olarak duyuruldu. İyileşen hastaların sayısı, 878 artarak 5.674'e ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde oluştu: 69.392 toplam vaka, 1.518 toplam can kaybı.
14.04.2020 - 33.070 yeni test, 4.062 yeni vaka, 107 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile, 14 Nisan tarihinde Türkiye'de tespit edilen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. Yapılan 33.070 yeni testten 4.062'si pozitif çıktı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, 107 oldu. İyileşen hastaların sayısı 4.799'a ulaştı.
Bugün itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 65.111 toplam vaka, 1.403 toplam can kaybı.
13.04.2020 - 34.456 yeni COVID-19 testi, 4.093 yeni vaka, 98 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, 13 Nisan tarihinde belirlenen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları duyuruldu. 34.456 yeni testin 4.093'ü pozitif sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 98 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 511 artarak 3.957'ye ulaştı.
13 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle: 61.049 vaka, 1.296 can kaybı.
12.04.2020 - 35.720 yeni test, 4.789 yeni vaka, 97 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 12 Nisan tarihi itibarı ile ortaya çıkan vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 35.720 testten 4.789'u pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 97 oldu. İyileşen hastaların sayısı, 3.446'ya ulaştı.
Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 56.956 pozitif vaka, 1.198 can kaybı.
11.04.2020 - Türkiye'de Coronavirüs vaka sayısı ve can kayıplarında son durum: 33.170 yeni test, 5.138 yeni vaka, 95 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde yapılan 33.170 yeni test yapıldı. Bu testler sonucunda 5.138 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 95 olarak açıklandı. İyileşen hastalar, 542 kişi daha artarak 2.965'e ulaştı.
Coronavirüs toplam vaka ve can kaycı sayıları ise şu şekilde: 52.167 pozitif vaka, 1.101 can kaybı.
10.04.2020 - 30.864 yeni test, 4.747 yeni vaka, 98 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarını, düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 30.864 yeni test sonucunda 4.747 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 98 oldu. İyileşen hastalar, 281 kişi daha arttı.
Böylece, toplam sayılar şu şekilde:ortaya çıkıyor 47.029 pozitif vaka, 1.006 can kaybı, 2.423 iyileşen hasta.
09.04.2020 - 28.578 yeni test, 4.056 yeni vaka, 96 yeni can kaybı
Coronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 9 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 28.578 yeni test yapıldı. 4.056 yeni vaka tespit edildi. 96 vatandaşımız ise, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Toplam sayılar ise şu şekilde: 42.282 pozitif vaka, 908 can kaybı.
08.04.2020 - 24.900 yeni test, 4.117 yeni vaka, 87 yeni can kaybı
Türkiye'deki Coronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları güncellendi. 8 Nisan tarihinde yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 24.900 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 4.117 yeni vaka tespit edildi. Vefatların sayısı ise 87 olarak kayırlara geçti.
İlk Coronavirüs vakası görüldüğünden buna toplam sayılar şu şekilde: 38.226pozitif vaka, 812 vefat.
07.04.2020 - 20.023 yeni test, 3.892 yeni vaka, 76 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında yeni vaka ve can kaybı sayılarını açıkladı. 7 Nisan tarihinde 20.023 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 3.892 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 76.
Toplam vaka sayısı, böylece 34.109''a ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 725.
06.04.2020 - 21.400 yeni test, 3.148 yeni vaka, 75 yeni can kaybı
Türkiye'de, 6 Nisan tarihinde 21.400 yeni test yapıldığı açıklandı. 3.148 yeni vaka tespit edildi; 75 yeni can kaybı olduğu duyuruldu.
Türkiye'deki toplam vaka sayısı, böylelikle 30.000'i aşarak 30.217'ye ulaştı. Toplam can kaybı sayısı ise 649'a ulaştı.
Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1.415 olurken, entübe hasta sayımız 966. İyileşen hasta sayısı ise, 284 artarak 1.326'ya ulaştı.
05.04.2020 - 20.065 yeni test, 3.135 yeni vaka, 73 yeni can kaybı
Türkiye'de, Coronavirüs kaynaklı yeni vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Buna göre, 3.135 yeni poiztif vaka tespit edildi; 73 yeni can kaybımız var.
Böylece Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 27.069'a, can kaybı sayısı ise 574'e yükselmiş oldu. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız 1.381, entübe hasta sayımız ise 935 olarak açıklandı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 1.042.
04.04.2020 - Can Kaybı Sayısı 500'ü Geçti: 19.664 yeni test, 3.013 yeni vaka, 76 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile, Coronavirüs salgını hakkında yeni bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. 4 Nisan tarihi itibarı ile 3.013 yeni poiztif vaka, 76 yeni can kaybı var.
Son rakamlarla birlikte Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 23.934'e, can kaybı sayısı 501'e yükselmiş oldu.
03.04.2020 - 16.160 yeni test, 2.786 yeni vaka, 69 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları hakkında bilgi verdi. Bakan, 3 Nisan tarihi itibarı ile 2.786'sı yeni poiztif vaka, 69 yeni can kaybı olduğunu duyurdu.
Yeni rakamlarla birlikte Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 20.921'e, can kaybı sayısı 425'e yükseldi.
Ayrıca Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da 12.231, İzmir'de 1.105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka olduğunu da açıklamalarına ekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği diğer bilgiler şöyle:
* Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararları aldı.
* İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.
* Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu.
VİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI YAŞANAN ŞEHİR SAYISI 56
* 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandı.
* Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu.
* Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır.
* 484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir.
50 YAŞ ÜSTÜ VE ERKEKLERDE ÖLÜM ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK
* 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.
* Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.
* Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde hareketliliği istenen seviyeye düşüremedik.
* Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını öneriyor.
* Şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.
02.04.2020 - 18.757 yeni test, 2.456 yeni vaka, 79 yeni can kaybı
Türkiye'deki yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 18.757 yeni testin 2.456'sı pozitif sonuçlandı. Coronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 79.
Yeni vaka ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 18.757''ye, can kaybı sayısı 356'ya yükseldi.
01.04.2020 - 14.396 yeni test, 2.148 yeni vaka, 63 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatte yapılan 14.396 yeni test sonucunda, 2.148 yeni vaka tespit edildi. Coronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları: Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 15.679'a, can kaybı sayısı ise 277'ye yükseldi.
31.03.2020 - 15.422 yeni test, 2.704 yeni vaka, 46 yeni can kaybı
Son 24 saatte yapılan 15.422 yeni test sonucunda, 2.704 yeni vaka sayısı tespit edildiği açıklandı. Coronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 oldu.
Toplam vaka ve can kaybı sayıları ise, 31 Mart 2020 itibarı ile şu şekilde: Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 13.531'e, can kaybı sayısı ise 214'e yükseldi.
İlk Corona vakasının belirlendiği 10 Mart tarihinden bugüne dek ortaya çıkan vaka ve ölüm sayıları, artış grafiğine şu şekilde yansıdı:
30.03.2020 - 11.535 yeni test, 1.610 yeni vaka, 37 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 11.535 yeni test yapıldığını, bu testlerin 1.610'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yine son 24 saatte, Coronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti.
Böylece, Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 10.827'ye, can kaybı sayısı ise 168'e yükseldi.
29.03.2020 - 9.982 yeni test, 1.815 yeni vaka, 23 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de, Corona Virüsü (COVID-19) nedeniyle 23 yeni can kaybımız olduğunu duyurdu. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 9.982, yeni vaka sayısı ise 1.815 oldu.
Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 9.217'ye, can kaybı sayısı ise 131'e yükseldi.
Güncellenen rakamlarla birlikte, ülkemizde yaşanan Corona Virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayılarındaki artış, grafiğe aşağıdaki gibi yansıdı:
28.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs vaka ve ölüm sayısı: 1.704 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüsü (COVID-19) nedeniyle 16 yeni can kaybımız olduğunu, Twitter üzerinden duyurdu. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 7.641, yeni vaka sayısı ise 1.704 olarak açıklandı.
Böylece, Türkiye'deki Corona Virüs kaynaklı toplam vaka sayısı 7.402'ye, can kaybı sayısı ise 108'e yükseldi.
Corona Virüs kaynaklı vaka ve can kayıpların günlük artışı işe, aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:
27.03.2020 - Türkiye'de Son Durum: 2.069 yeni vaka, 17 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında, son 24 saat içerisinde Corona Virüsü (COVID-19) kaynaklı 17 hastayı kaybettiğimizi duyurdu. Yeni test sayısı 7.533 olurken, yeni vaka sayısı da 2.069.
Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayısı 5.698'e, can kaybı sayısı ise 92'ye yükselmiş oldu.
26.03.2020 - Türkiye'de Son Durum: 1.196 yeni vaka, 16 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat içerisinde, Corona Virüsü (COVID-19) kaynaklı 16 hastayı kaybettiğimizi açıkladı. Yapılan yeni test sayısı 7.286 olarak açıklanırken, belirlenen yeni vaka sayısı 1.196 oldu.
Böylece, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 75'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 3.629.
Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020
25.03.2020 - Corona Salgınında Son Durum: 561 yeni vaka, 15 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 24 saat içerisinde 15 yeni can kaybımızın olduğunu söyledi. Yapılan 5.035 testin ise, 561'inin pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle can kaybı sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2.433'e yükseldi.
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020
24.03.2020 - Corona Salgınında Son Durum: 343 yeni vaka, 7 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, son 24 saat içerisinde 7 yeni can kaybımızın olduğunu söyledi. Yapılan 3.952 testin ise, 343'ünün pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle can kaybı sayısı 44'e ulaşmış oldu. Toplam vaka sayısı ise 1.872'ye yükseldi.
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020
23.03.2020 - Coronavirüs Kaynaklı 293 yeni vaka, 7 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen yeni Corona Virüs vakaları ve can kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 3.672 test sonuçlandı. Bu testler sonucunda 293 yeni tanı kondu. Yeni can kayıplarının sayısı ise 7.
Türkiye'de Corona Virüs nedeniyle can kaybı sayısı 37, toplam vaka sayısı ise 1529'a yükseldi.
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
22.03.2020 - 289 yeni pozitif vaka, 9 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarı ile Türkiye'deki Coronavirüs (COVID-19) kaynaklı pozitif vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Kaya, Twitter üzerinde yayınladığı mesajda 9 yeni vefat ve 289 yeni vaka bulunduğunu duyurdu.
Fahrettin Koca, alınan önlemlere ve yapılan uyarılara uyulmasının önemine de dikkat çekti: "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."
Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
21.03.2020 - Corona Virüsü ile savaşta son durum: 277 yeni pozitif vaka, 12 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı son açıklamaya göre, son 24 saatte 277 yeni Corona Virüs vakası tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise, 12 yeni kayıpla birlikte 21'e yükseldi
Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
20.03.2020 - 311 yeni vaka, 5 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3.656 yeni test sonucunda 311 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca 5 yeni can kaybı daha yaşandığını söyledi.
Böylece Türkiye'de, Corona Virüs kaynaklı tespit edilen toplam vaka sayısı 670'e yükselmiş oluyor. Yaşanan can kayıplarının sayısı ise, bugün itibarı ile 9 olarak kayıtlara geçiyor.
Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020
19.03.2020 - Yapılan 1.981 testte 168 yeni pozitif vaka tespit edildi. Ölüm sayısı ise dörde yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yayınladığı son mesajı ile, Türkiye'de görülen yeni Corona Virüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Bakan, mesajında 1.981 yeni test yapıldığını ve bunlar arasında 168 yeni pozitif vaka bulunduğunu söyledi. Ölüm sayısı ise, bugün de 1 kişi artarak dörde yükseldi.
Hayatını kaybeden vatandaşımızın 85 yaşında olduğu bildirildi.
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
19.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs (COVID-19) Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin Corona Virüs (Covid-19) ile ilgili sorularını yanıtladığı TBMM oturumunda, Türkiye'de görülen Corona Virüs kaynaklı üçüncü ölümün gerçekleştiğini doğruladı. Bugün pek çok yayında, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın Corona salgını nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri yer almıştı. Sağlık Bakanı'nın açıklaması da, bu haberleri doğruladı.
Fahrettin Koca, konu ile ilgili şunları söyledi:
"Net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez karantinaya alınıyor. Yaklaşık 6 saat sonra da hasta kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek yaygınlaşınca KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu taramada eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.
Böyle bir vakada başta negatif, sonrasında pozitif olur mu, olabilir. Başta pozitif olup ve yoğun bakımda yatan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra negatif olan vakamız da var. Aytaç Yalman'la birlikte hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız."
18.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs Nedeniyle 2. Ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı yeni mesajla Türkiye'de Corona Virüs kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını duyurdu. Bakan, ayrıca son vaka sayısı hakkında da bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020
Türkiye'de Corona Virüs kaynaklı ilk ölüm vakası 17 Mart'ta yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki erkek hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini; virüs Çin temaslı bir çalışanından aldığını söylemişti.
- Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?
- Cep telefonu nasıl temizlenmeli? Hijyen için öneriler
- Virüs salgını konulu en iyi filmler
- Yarasadan yayılan hastalıklar neden riskli?
- Corona Virüsü hakkında çok sorulan sorular ve cevapları...
- Corona Virüsü nedeniyle ertelenen filmlerin tam listesi...
17.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüsü (COVID-19) Nedeniyle İlk Ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs'le ilgili son durumu anlattı, son gelişmeleri paylaştı. Bakan Koca, Corona Virüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 51 kişi artarak 98'e yükseldi.
Bakan ayrıca kötü haberi de vatandaşlar ile paylaştı: "Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim."
16.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs'te Son Vaka Sayısı Açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gece Twitter üzerinden Corona Virüs'e (COVID-19) ilişkin Türkiye'deki son vaka sayısını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de tespit edilen Corona Virüs vaka sayısı 47 kişi olarak güncellendi. Türkiye''deki vaka sayısı, dün gece itibarı ile 18 idi. Bu da 29 yeni vakanın onaylandığını gösteriyor.
Bakan Fahrettin Koca'nın twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
15.03.2020 - Türkiye'deki Corona Virüsü Vaka Sayısı 18'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye'deki Corona virüs vakalarının arttığını duyurdu. Açıklamaya göre 12 yeni vaka daha tespit edilmiş durumda. Böylece Türkiye'deki Corona Virüs vaka sayısı, 18'e yükselmiş oldu.
Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız daha var. Durum üzücü ama. Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.
Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."
15.03.2020 - Türkiye'de Corona Virüs Vaka Sayısı 6'ya Çıktı!
Türkiye'de 6. Corona Virüs vakası tespit edildi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
13.03.2020 - Türkiye'de 2. koronavirüs vakası
Türkiye'de 2. koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıklandı. Türkiye'de tespit edilen ikinci koronavirüs vakasının, ilk vakadaki hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğu duyuruldu.
Bakan Fahrettin Koca, twitter'da şu mesajı paylaştı:
Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.
DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020
11.03.2009 - Korkulan Oldu: Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi!
Bir anda tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen Corona Virüs için korkulan oldu. İlk başta Çin'in Wuhan kenti ve çevresi, sonrasında da bir anda İran'da yüksek ölümlere sebep olan koronavirüs, en son İtalya'da çok sayıda vaka ve ciddi ölüm oranlarıyla yankı bulmuştu.
Tüm bunlar neticesinde elbette koronavirüsün Türkiye'de de olup olmadığı tartışılıyor ve halk arasında merak ediliyordu. Bu konulara ilişkin olarak ise dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılmış ve Türkiye'de de koronavirüs vakası olabileceği, ancak şu ana kadar tespit edilemediği bilgisi verilmişti.
Aradan geçen saatler sonrası ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 00:30'da canlı yayında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için korkulan bir durum bulunmadığını yineleyerek koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bakan Koca, hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını bildiklerini belirtirken, şu an vakanın dış dünyadan tamamen izole edildiğini, kendilerine ulaşan verilere göre erken tanı konulduğunu ve eğer virüs bulaşmışsa, bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, virüs tespit edilen erkek hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, aile bireylerinin hepsinin ve yakın çevresindeki tüm bireylerin de gözlem altında tutulduğunu ifade etti.
Tanının yüksek ateş ve öksürük şikayet sebeplerinin araştırılması sonucu konulduğunu belirten Fahrettin Koca, kişinin virüsü Avrupa üzerinden aldığının bilindiğini söylerken, şu an durumun kontrol altında olduğunu da sözlerinde belirtti.
Fahrettin Koca, basın açıklamasının devamında, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir, bu durum yalnızca virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir" diye konuştu.
- Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?
- Cep telefonu nasıl temizlenmeli? Hijyen için öneriler
- Virüs salgını konulu en iyi filmler
- Yarasadan yayılan hastalıklar neden riskli?
- Corona Virüsü hakkında çok sorulan sorular ve cevapları...
- Corona Virüsü nedeniyle ertelenen filmlerin tam listesi...
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...