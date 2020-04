Türkiye'nin Koronavirüs ile Savaşında, Vaka Sayılarında Önemli Düşüş

22 Nisan tarihi ile güncellenen Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, vakaların düşüşe geçtiğini gösteriyor. Son 24 saatte yapılan 37.535 yeni test sonucunda, 3.083 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı, yine son 24 saatte 117 oldu. Toplam can kaybı sayısı 2.376'ya yükselirken, toplam vaka sayısı ise 98.674'e ulaştı.