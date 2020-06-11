Türkiye'nin Koronavirüs ile Savaşında Yeni Sayılar Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların ve can kayıplarının sayıları, 11 Haziran 2020 itibarı ile açıklandı. Yapılan 49.190 yeni testin 987'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte, 17 vatandaşımız, Koronavirüs nedeniyle vefat etti. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 174.023'e ulaşmış oldu. Toplam can kaybı sayımız ise 4.763.