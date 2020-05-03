Türkiye'de Koronavirüs'ten İyileşenlerin Sayısı, Mevcut Vakaları Geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son Koronavirüs sayılarına göre Türkiye'de bir ilk yaşandı ve iyileşen hastalarımızın sayısı, ilk kez mevcut vakaları geçti. Son 24 saatte yapılan 24.001 yeni testin 1.670'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte 61 yeni can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı sayısı 3.397 olurken, toplam vaka sayısı 126.045'e ulaştı.