Türkiye'de Koronavirüs'ten Kaynaklanan Vaka ve Ölüm Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 17 Nisan tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 40.270 yeni test sonucunda 4.353 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı ise, son 24 saatte 126 oldu. Toplam can kaybı sayısı 1.769'a yükselirken, pozitif vaka sayısı ise 78.546'ya ulaştı.