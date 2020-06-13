Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların sayısı, art arda ikinci günde de 1.000'in üzerinde: 13 Haziran 2020 itibarı ile yapılan 45.092 yeni test sonucunda, tespit edilen yeni vaka sayımız 1.459 oldu. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 176.677'ye, toplam can kaybı sayımız ise 4.792'ye ulaştı.