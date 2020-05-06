Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka Sayısı, Yine 2.000'i Geçti

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni vaka sayısı, bir kez daha 2.000'in üzerine çıktı. Son 24 saatte yapılan 30.303 yeni testin 2.253'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte 64 yeni can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı sayısı 3.584'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 131.744 oldu.