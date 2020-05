Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 33.283 yeni testin 1.832'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte 59 yeni can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı sayısı 3.520'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 129.491 oldu.