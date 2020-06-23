Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Toplam Vefatların Sayısı 5.000'i Geçti

Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 23 Haziran itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 42.982 yeni test sonucunda 1.268 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu. Hem vaka sayısında, hem de vefat sayısında küçük de olsa bir artış dikkat çekiyor. Bugünle birlikte, toplam vaka sayımız 190.165'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.001'e yükseldi.