Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Vaka Sayısı Düşüyor: İşte Son Veriler

Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı vaka ve yaşanan can kaybı sayıları açıklandı. 25.141 yeni testin 1.158'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam sayılar ise şu şekilde: Vaka sayısı 150.593, can kaybı sayısı 4.171.