Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

Türkiye'de görülen Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 24 Mayıs itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 24.589 yeni testin 1.141'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 32 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Yeni sayılarla birlikte, Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 156.827'ye, toplam can kaybı sayısı ise 4.340'a ulaştı.