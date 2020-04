Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Ölüm Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları güncellendi. Son 24 saatte yapılan 40.427 yeni test sonucunda 4.801 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı ise, yine son 24 saatte 125 oldu. Böylece toplam can kaybı sayısı 1.643'e yükselirken, pozitif vaka sayısı ise 74.193'e ulaştı.