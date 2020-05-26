Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de görülen Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı vakaların ve can kayıplarının sayısı, 26 Mayıs itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 19.853 yeni testin 948'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 28 vatandaşımız vefat etti. Yeni sayılarla birlikte, Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 158.762'ye, toplam can kaybı sayısı ise 4.397'ye ulaştı.