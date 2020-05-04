Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları Güncellendi

Türkiye'nin Koronavirüs'le savaşında son durum açıklandı. Buna göre, son 24 saatte yapılan 35.771 yeni testin 1.614'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte 64 yeni can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı sayısı 3.461'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 127.659 oldu.