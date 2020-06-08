Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefatların Sayısı Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum: Yapılan 39.361 yeni testin sonucunda, 989 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde, 19 vatandaşımızı daha Koronavirüs nedeniyle kaybettik. Böylece toplam vaka sayımız 171.121'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.711'e ulaşmış oldu.