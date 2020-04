Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum: İşte son rakamlar

Koronavirüs (COVID-19) salgınında, Türkiye'deki vaka sayısı ve can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saatte yapılan 34.090 yeni test sonucunda 4.281 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı ise, aynı süre içerisinde 115 oldu. Toplam can kaybı sayısı 1.518'e yükselirken, pozitif vaka sayısı ise 69.392'ye ulaştı.