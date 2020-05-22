Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum: Testler Arttı, Vakalar Düşüyor

Ülkemizde tespit edilen günlük Koronavirüs vakalarının sayısı, test sayılarındaki artışa rağmen, üst üste üçüncü gün de 1.000'in altında kaldı. Geride bıraktığımız 24 saatte yapılan test sayısı 37.507 olurken, bu testlerin 952'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 154.500'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.276'ya yükseldi.