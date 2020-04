Türkiye'deki Koronavirüs Vaka Sayıları Düşmeye Devam Ediyor. İşte son durum

25 Nisan tarihi itibarı ile, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki vaka ve can kaybı sayıları: Son 24 saatte yapılan 38.308 yeni test sonucunda 2.861 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatteki can kayıplarının sayısı 106 oldu. Böylece toplam can kaybı sayısı 2.706'ya, toplam vaka sayısı ise 107.773'e ulaştı.