Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı, Bir Kez Daha 1.000'in Üzerine Çıktı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vakaların sayısı, bir kez daha 1.000'i geçti. 12 Haziran 2020 itibarı ile yapılan açıklamada, günlük vaka sayımızın 1.195 olduğu duyuruldu. Yapılan test sayısı ise, 41.013. Son 24 saatte, 15 vatandaşımız daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, toplam vaka sayımız 175.218'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.778'e ulaşmış oldu.