Türkiye'deki Koronavirüs Vaka Sayısı, İlk Kez 900'ün Altına İndi

Türkiye'de görülen günlük Koronavirüs (COVID-19) vakalarının sayısı, ilk kez 900'ün altına indi. Geride kalan 24 saatte yapılan 35.600 yeni testin 839'u pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 25 kişi daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 163.942'ye ulaşırken, toplam can kaybı sayımız 4.540 oldu.