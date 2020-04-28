Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Güncellendi

Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları güncellendi. 28 Nisan tarihinde 29.230 yeni testin 2.392'si pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte yaşanan can kaybı sayısı ise 92 olarak duyuruldu. Toplam can kaybı sayısı 2.992'ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 114.653'e ulaştı.