Türkiye'de Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları

18 Nisan tarihi itibarı ile Türkiye'deki COVID-19 vaka ve can kaybı sayıları: Son 24 saatte yapılan 40.520 yeni test yapıldı; 3.783 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı ise, son 24 saatte 121 oldu. Toplam can kaybı sayısı 1.890'a yükselirken, pozitif vaka sayısı ise 82.329'a ulaştı.