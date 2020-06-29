Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayılarında Son Durum

Ülkemizde görülen yeni COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 29 Haziran itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 51.014 yeni test sonucunda 1.374 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saatte 18 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Böylece, toplam vaka sayımız 198.613'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.115'e yükseldi.