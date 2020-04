Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayılarında Son Durum

Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları, 23 Nisan tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 40.962 yeni testten 3.116'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saatteki can kayıpları ise 115 kişi. Toplam can kaybı sayısı 2.491'e yükselirken, toplam vaka sayısı 101.790'a ulaştı.