Türkiye'deki Koronavirüs Vakalarının ve Vefatların Sayısı Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durum, 9 Haziran tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 37.225 yeni testin 993'ü pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 18 kişi hayatını kaybetti. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 172.114'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.729'a ulaştı.