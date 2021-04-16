Türkiye'de Kripto Varlıklarla Ödemenin Yasaklanması, Bitcoin'e Darbe Vurdu

Merkez Bankası tarafından alınan kripto varlıklar ile ödeme yapılmasının yasaklanması kararı, tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından kripto para birimleri önemli bir düşüş yaşadı. Uzmanlar, bu düşüşte diğer ülkelerin de benzer bir karar almasına yönelik kaygıların rol oynadığını düşünüyor.
Güne 63.000 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, gün içerisinde yüzde 3'lük bir düşüş yaşayarak 60.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Haber yayına hazırlanırken, Bitcoin'in değeri 61.000 dolar seviyesindeydi.
Ethereum ise, güne 2.500 dolar seviyesinde başlarken, gün içerisinde 2.340 dolar seviyesine kadar geriledi. Haber yayına hazırlanırken ise, 2.390 dolar seviyesindeydi.
Merkez Bankası tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayınlanan kripto varlıklarla ödeme yasağı 30 Nisan tarihinde başlayacak.
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