Türkiye, Mobil Oyunun Kuluçka Merkezi Oluyor

Oyun şirketlerinin gözü Türk mobil oyuncularda, oyunun kuralını Türkler belirleyecek.

Türkiye, Mobil Oyunun Kuluçka Merkezi Oluyor

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