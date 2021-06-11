Türkiye "Nakitsiz Toplum" Hedefine Yaklaştı

30 yıldır nakitsiz toplum olmaya odaklanan Türkiye, 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bu hedefine oldukça yaklaştı.

Türkiye "Nakitsiz Toplum" Hedefine Yaklaştı

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