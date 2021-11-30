Türkiye'da Omicron Varyantı Tespit Edildi mi? Sağlık Bakanı Koca Açıkladı!

Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) şimdiye kadar tespit edilmiş en fazla mutasyona uğramış varyantı olan Omicron varyantı, tüm dünyayı diken üstünde tutmaya devam ediyor. Pek çok ülkede Omicron varyantı kaynaklı yeni vakalar bildirilirken, Türkiye'deki durum da merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen sorunun yanıtını verdi.
Koca, yaptığı açıklamada şimdiye kadar Türkiye'de Omicron varyantı kaynaklı herhangi bir vaka tespit edilmediğini açıkladı. Ayrıca Koca, Türkiye'de görülen varyantlar arasında Delta'nın ağırlıkta olduğunu da söyledi.
Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildikten sonra, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülkede görüldü. Yeni varyantın ne kadar tehlikeli olabileceği hakkında araştırmalar devam ederken, ülkeler de sınırlarını varyantın görüldüğü ülkelere kapatmaya başladı. Güney Afrika yetkilileri ise, sınırlarını kapatan ülkelere karşı tepki göstermişti.
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