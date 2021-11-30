Türkiye'da Omicron Varyantı Tespit Edildi mi? Sağlık Bakanı Koca Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de Omicron varyantının olup olmadığı konusunda konuşan Koca, ayrıca ülkemizde en çok görülen varyantın hangisi olduğunu da açıkladı.

Türkiye'da Omicron Varyantı Tespit Edildi mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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