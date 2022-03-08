Türkiye'nin Sanal Sınırlarını Kadın Siber Uzmanlar Koruyacak

Teknolojinin her alanında fırsat eşitliğini benimseyen Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında, kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılması amacıyla 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nı hayata geçiriyor. Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik programa siber güvenlik konusuna ilgi duyan tüm kadınlar başvurabilecek.

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Türkiye'nin Sanal Sınırlarını Kadın Siber Uzmanlar Koruyacak

 

 