Türkiye'de Son Durum: Koronavirüs Vakalarının Sayısı Düşmeye Devam Ediyor

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayıları: Geride kalan 24 saatte yapılan 30.177 yeni testin 2.357'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 99 can kaybı yaşandı. Son açıklamayla birlikte, can kaybı sayısı 2.805'e, toplam vaka sayısı 110.130'a yükseldi.