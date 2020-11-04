Türkiye'nin Tekno Atıkları Turkcell ile Hayat Buluyor

urkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri çocukların nitelikli eğitimine katkıya dönüştürdüğü 'Eğitime Dönüştür' projesi ile bugüne kadar 6,5 ton elektronik atık topladı. Tüm Türkiye'de Turkcell mağazalarından toplanan atıklardan elde edilen geliri yeni eğitim dönemiyle birlikte pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı olarak dönüştürmeye başladı.