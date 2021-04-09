Türkiye'de Üretilen İlk Telefon: OPPO A15s İncelemesi

OPPO'nun Türkiye'de üretilen ilk akıllı telefonu OPPO A15s özellikleri ve performansı nasıl? Tüm detaylarıyla inceledik.

09 Nisan 2021 01:30

Ercan Uğurlu