Türkiye'de Üretilen İlk Telefon: OPPO A15s İncelemesi

OPPO'nun Türkiye'de üretilen ilk akıllı telefonu OPPO A15s özellikleri ve performansı nasıl? Tüm detaylarıyla inceledik.

  • Ercan Uğurlu
Oynat OPPO A15s video inceleme OPPO'nun Türkiye'de üretilen ilk akıllı telefonu OPPO A15s özellikleri ve performansı nasıl? Tüm detaylarıyla inceledik.

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Enerjisi bitmeyen tellefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Lenovo'nun Fanlı Oyun Telefonu Legion Phone Duel 2 Tanıtıldı
Bitcoin Çiftliklerinin Verdiği Zarar, Koca Bir Ülkenin Verdiği Zararı Geçti
Android'li Akıllı Telefonlara Grand Theft Auto 5 (GTA5) Müjdesi
LG Telefonların Android Güncelleme Bilmecesi Çözülmeye Başladı
Honor Watch GS Pro ile Stresi Azaltın

 

 