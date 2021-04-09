Türkiye'de Üretilen İlk Telefon: OPPO A15s İncelemesi

OPPO, sonunda bir süredir hayata geçirmeye çalıştığı üretim tesisinin kapılarını açtı. İstanbul / Tuzla'da faaliyetine başlayan tesis, ilk hasadını da verdi ve OPPO A15s, şirketin ülkemizde ürettiği ilk akıllı telefonu oldu.
Ancak elbette tahmin edebileceğiniz gibi üretim derken bu, telefonun içindeki parçalarının üretimi anlamına gelmiyor. En azından şimdilik. Yurt dışından gelen parçalar burada birleştiriliyor ve paketlenerek hızlıca satış kanallarına sevk ediliyor.
Bu söylediğimiz küçümsenmesin, zira bunun ülkemize sağladığı katkı aslında oldukça fazla. Bir kere istihdam kapısı açılıyor. Öte yandan ülkeye uluslararası ölçekte yatırımda bulunuluyor ve dolayısı ile bu hamle, diğer üreticilerin de dikkatini çekiyor. Hatta öyle ki, OPPO'dan hemen sonra Xiaomi de geçtiğimiz günlerde İstanbul / Avcılar'da kurduğu fabrikasının kapılarını açmıştı. Öte yandan Samsung da akıllı telefonlarının bir kısmını Esenyurt'taki bir fabrikada üretiyor. O nedenle bu hamleler bir hayli önemli.
Peki, gelelim şimdi telefona. OPPO'nun Türkiye'de üretilen ilk "Made in Turkey" telefonu OPPO A15s nasıl bir telefon, özellikleri neler ve bizlere neler sunuyor?
OPPO A15s Tasarımı Nasıl?
Şimdi, Türkiye'de üretildi diye demiyorum ama OPPO A15s gerçekten de oldukça şık bir telefon olmuş. Şöyle yandan bakın, arkadan bakın veya önden bakın, son dönemin trendlerini takip eden, fazlasıyla zarif ve şık görünen, oldukça ince ve geniş ekran sahibi bir telefon modeli.
Telefonun kalınlığı 7.9 mm olurken, kenarlara doğru daha da inceliyor ve elde gayet dengeli, güzel duruyor. Mavi ve siyah renkleriyle bulabileceğiniz telefon, elimde Dinamik Siyah olarak isimlendirilen parlak siyah rengiyle yer alıyor.
Telefonun arkası plastik yapıda tasarlanmış. Ancak basit bir plastik değil. 3D arka kapağı ile beraber, Samsung'un telefonlarında Glasstic adını verdiği malzeme gibi durduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun bağlantılarına baktığımızda, alt kenarda 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu, onu microUSB portu ile hoparlörün takip ettiğini görüyoruz. Evet, microUSB bağlantısı mı kaldı artık demekte haklısınız. Ancak bu sınıf giriş / orta segment modellerinde hala zaman zaman görebiliyoruz, OPPO A15s de bunlardan biri oluyor.
Telefonun sağ kenarına baktığımızda burada ses ve güç butonlarını, sol yandaysa bir çekmecede SIM kart ile microSD kart yuvasını buluyoruz.
Hemen arka yüzünde parmak izi sensörünün fiziksel olarak yerleştirildiği telefonda, bu sensör fazlasıyla akıcı çalışıyor. Bunu oldukça beğendik. Hatta ekrana entegre olarak çalışan yeni nesil sensörler bile bazen tekleme veya tanımamazlık yapabiliyor. Ona karşın bu sensörün akıcı çalışmasını beğendiğimizin altını çizelim. Tabii ki yine yüz tanıma özelliği de var. Bunu da zaten kamera yolundan çalıştırabiliyorsunuz.
Şimdi telefonun ekran ve teknik detaylarından bahsedeceğiz ancak geçmeden hızlıca kutu içeriğine de bakalım.
Telefonun kutusunda USB kablosu ve 10W gücünde şarj adaptörü yer alıyor. Silikon kılıfın bulunması önemli bir detay olurken, telefonun ekranına uygulanmış bir koruma bandının yer aldığını görmek de sevindirici. Ancak kutudan herhangi bir kulaklığın çıkmadığını da söyleyelim.
OPPO A15s Ekran Özellikleri Neler?
Gelelim ekrana. OPPO A15s'in ekranı 6.52 inç büyüklüğünde. Oldukça geniş bir ekran. Ekran kenar çerçevelerinin bir hayli ince tutulmuş olması ve ön kameranın da tepeye damla çentik yoluyla yerleştirilmesi sebebiyle ekrandaki görüntü gözünüze daha genişmiş gibi geliyor. Bu da medya tüketimi açısından gayet olumlu.
Telefonun ekranı IPS LCD'den oluşuyor. IPS renk üretimi açısından başarılı bir panel ve bu nedenle çokça tercih ediliyor. Ekranın çözünürlüğü ise bu segmentte çokça gördüğümüz şekilde 1600x720 piksel şeklinde karşımıza çıkıyor.
20:9 görüntü en – boy oranının sağlandığı ekranda piksel yoğunluğu 269 ppi seviyesinde. Sağlanan görüntüyü iyi bulurken, ekran parlaklığının da gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda ihtiyacı karşılayan güzel bir ekrana yer vermiş OPPO bu telefonda.
OPPO A15s Özellikleri Neler?
Peki, telefonun teknik özellikleri neler? OPPO A15s, güncel bir model olması ve fiyatıyla da hayli rekabetçi olmasıyla önem arz ediyor. Bu telefonu şu an 2119 TL dolaylarında fiyatla bulabiliyorsunuz. Bütçe dostu bir model ve kuşkusuz özellikleriyle de bu sınıfa uygun ölçüde hazırlanmış.
Bu telefonla günlük kullanımlarınızı sorunsuz şekilde yerine getirebiliyorsunuz. Sosyal medya gezinmelerinizi yapabiliyor, internet sayfalarında dolaşabiliyor ve elbette popüler uygulamaları rahatlıkla bir arada kullanabiliyorsunuz. Android 10 işletim sistemiyle gelmesi ve ColorOS 7 arayüzünün kullanması da önemli avantajları arasında. Özellikle ColorOS arayüzü pratik özellikleri bir arada bulunduruyor. Bunlardan hızlı erişim için Akıllı Kenar Çubuğu, sosyal medya paylaşımları için SoLoop uygulamasını ve oyunlar için Oyun Alanı kısımları ilk sayabileceklerimiz. Detaylarında daha pek çok özellik var, onları da sizler keşfedersiniz.
Telefonun teknik tablosuna baktığımızda, işlemci hanesinde MediaTek Helio P35'in yer aldığını görüyoruz. 8 çekirdekli bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor grafik tarafında da PowerVR GE8320 çipi rol alıyor. Bunların neticesinde elbette bu telefonun bir performans ve oyun canavarı olduğunu söylemek doğru değil. Öyle bir iddiası da yok zaten, dediğimiz gibi tamamen günlük kullanımlar gözetilerek hazırlanmış bir model.
Şimdi performans notlarımıza da geçeceğiz, ancak geçmeden telefonun diğer özelliklerinden de bahsedelim. Bu modelde 64 GB'lık depolama birimi mevcut. Bu alan size yetmezse, microSD kart yoluyla artırabilmeniz sağlanmış.
Telefonun pil kapasitesi ise 4230 mAh şeklinde. Yine dediğimiz gibi 10W gücünde bir adaptör de yer alıyor.
OPPO A15s Performansı Nasıl?
Şimdi OPPO A15s'e tipik testlerimizi uyguladık haliyle. Önce genel performans çerçevesinde AnTuTu Benchmark'a baktığımızda, telefonun bu testte 114 bin 138 puan aldığını görüyoruz. İşlemci özelinde ise Geekbench Benchmark'tan tek çekirdek sonucuyla 169 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 989 puan aldığını görmek mümkün. Bunun neticesinde de zaten dediğimiz gibi bir performans canavarı olmadığını gösteriyor. Fakat çevresindeki bu fiyat çerçevesindeki modeller de bundan pek farklı değil. Kaldı ki, telefon fiyatlarının sürekli artması, artık bizleri bile ürünleri kategorilemekte zorluyor desek yalan olmaz.
Zorlayıcı olmamakla beraber hemen hemen tüm popüler uygulamaları çalıştırabiliyorsunuz. Oyun tarafı ise elbette seçmeli. Yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar bu telefona göre değil. Mesela PUBG oynadığınızda düşük grafik ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz, ancak kaliteyi biraz artırmak istediğinizde teklemeleri görmeniz mümkün. Öte yandan Real Racing 3 gibi oyunlar oynanabiliyor. Bu noktada ihtiyaçlarınıza göre karar verebilirsiniz.
Pil performansına gelecek olursak, pilinin gayet iyi gittiğini söyleyebiliriz. Yoğun kullanımlarınızda 1 günü rahat çıkartabilirsiniz. Özellikle medya içeriklerini görüntülemek ekran parlaklığını tepeye alsanız da pil ömründen çok yemiyor. Batarya tam dolu olduğunda internet üzerinden 16 saate video izleyebilir ve 6 saate kadar oyun oynayabilirsiniz. Ancak tabii ki bu süreler kullanım şeklinize göre değişiklik gösterebilir.
Telefonun pili bittiğinde ise yaklaşık 1 saat 45 dakika civarında şarj edebildiğinizi de söyleyelim. Bu arada telefonun en beğendiğimiz yanlarından biri de gece gerçekten de çok düşük pil tüketmesi oldu. Bu bilgiyi de parantez olarak verelim.
OPPO A15s Kamera Performansı Nasıl?
OPPO A15s'in kameraları arka yüzde, köşeye, gövdeden çok çıkıntı yaratmayacak şekilde yerleştirilmiş. Çevresindeki metalik bezel de, telefonun arkadan baktığınızda güzel görünmesine destekte bulunuyor ama diğer yandan önemli olan tabii ki kameraların performansı.
Telefonda 3 kamera yer alıyor. Bunlardan ana kamera 13 MP şeklinde olurken, bu kamera f/2.2 diyafram değerine sahip. Bunun anlamı, gece çekimlerinde işi elinden geldiğince kotarıyor, ancak çok düşük ışıkta da artık yapacak bir şeyi kalmıyor demek.
Yer alan Gece Modu'nda çekim yaptığınızda çevre ışık koşulları çok kötü değilse iyi sonuçlar elde etmeniz mümkün. Gündüz çekimlerinde ise güzel sonuçlar alacaksınız. Telefonda Portre modu da yer alıyor. Böylece bokeh efektli fotoğraflar da çekebiliyorsunuz ki kenar kesimlerinde bu segment telefonlar arasında oldukça iyi bir performans ürettiğini de söyleyelim. Bu anlamda telefonda yer alan diğer kameralardan 2 MP'lik derinlik sensöründen hayli faydalanılıyor.
Telefonda yer alan 3'üncü kamera da makro moda özel olurken, bu modda çekim yaptığınızda objelere 4cm'e kadar yaklaşarak ayrıntılı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ancak bunun için ışık şartlarının elzem olduğunun da altını çizelim.
Telefonun ön kamerası da 8 MP şeklinde. Ön kamerada da HDR, portre modu yer alıyor. Portre modunda derinlik ayarı yapabiliyor ve çeşitli filtreleri kullanabiliyorsunuz.
Video konusunda yine sınıfına uygun ölçüde bir telefon olan OPPO A15s, hem ön hem arka kamerasıyla Full HD video kaydı yapabiliyor. Ancak zaman zaman odak problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz.
Sonuç
Evet, bu bölümümüzde OPPO A15s'i inceledik. Genel hatlarıyla gayet güzel görünen, detaylara indiğimizde ise fiyatı dahilinde bütçe sınıfı akıllı telefonları arasına yerleştiğini gördüğümüz OPPO A15s, 2119 TL fiyatla şu sıralar bulunabiliyor. Bu anlamda 2000 TL barajını biraz aşabiliyorsanız ve derdiniz günlük kullanımda işi götürebilecek bir telefon ise, yakından değerlendirebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %78
+ İnce ve şık tasarım
+ Güzel görünen canlı ekran
+ İyi fiyat
+ İyi pil ömrü
+ Hızlı parmak izi okuyucu
+ Güncel işletim sistemi
+ Silikon kılıf & ekran koruyucu
- Performansı yüksek değil
- Kutuda kulaklık yok
- Kamera odak problemi
OPPO A15s Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Boyutu: 6.52 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600×720 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (256 GB)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4230 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 164 x 75 x 7.9 mm
- Ağırlık: 177 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın