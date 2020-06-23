Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in En Büyük Ortağı Oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (BİST: TCELL, NYSE: TKC) yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak.