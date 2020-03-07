Türkiye ve dünyada en çok hangi kadın sanatçı dinlendi? Spotify açıkladı

Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde 1 Ocak - 1 Mart tarihleri arasında en çok dinlenen kadınları açıkladı. Türkiye ve dünyada en çok hangi kadın sanatçı dinlendi? İşte 2020 yılının ilk iki ayında dünya genelinde ve Türkiye'de dinlenen kadın sanatçılar...