Türkiye ve dünyada en çok hangi kadın sanatçı dinlendi? Spotify açıkladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde Spotify hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçıları duyurdu. Spotify ayrıca, müzik sektöründe kadınların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak üzere Türkiye'de bir kampanyaya imza atıyor.
Dünya Kadınlar Günü kapsamında müzikseverler ile buluşacak kampanyada, Türkiye'de her biri ait olduğu müzik türüne liderlik eden Ayben, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Sertab Erener, Sıla ve Şebnem Ferah gibi kadın sanatçılar bulunuyor. Tüm bunların yanında 8 Mart tarihinde Spotify'da, kadın sanatçılara ait şarkı, çalma listesi, podcast ve kadın sanatçıların yönettiği çalma listelerinin yer aldığı Kadın Tarihi Ayı adlı yeni bir sekme de müzikseverler ile buluşacak.
Türkiye'de Kadın Tarihi Ayı sekmesinde Sesli Kadınlar ve Kadın Mc'ler adlı yalnızca kadın sanatçıların eserlerinden oluşan oluşan çalma listeleri ile pek çok kadın sanatçıya ait This Is listeleri yer alacak.
1 OCAK - 1 MART 2020 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ KADIN SANATÇILAR DİNLENDİ?
2020 yılının ilk iki ayında dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinin birinci sırasında Billie Eilish bulunuyor. Kendisi sadece kadın sanatçılar arasında bir numara değil; aynı zamanda (1 Ocak - 1 Mart verilerine göre) yılın en çok dinlenen sanatçısı oldu. Billie, bugüne kadar 10,3 milyar dinlenmeye ve aylık 60 milyon aylık dinleyiciye sahip. Sanatçının"bad guy" adlı şarkısı ise 1,2 milyar dinlenmeyi geçmiş durumda. Billie Eilish'i ikinci sırada Taylor Swift takip ederken, listenin devamında sırasıyla Ariana Grande, Halsey ve Camila Cabello yer alıyor.
Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinin bir numarasında ise popun kraliçesi Sezen Aksu ilk sırayı bırakmıyor. Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar Top 5 listesinde Zeynep Bastık, Billie Eilish, Sertab Erener ve Selena Gomez gibiisimler bulunuyor.
KADIN SANATÇILARDAN MESAJLAR VAR!
Spotify, Türkiye'de her biri kendi alanındaki müzik türünde başarılı olan 6 kadın sanatçı ve bu sanatçıların This Is çalma listeleri ile Dünya Kadınlar Gününü kutluyor.
Spotify bu kampanya ile Pop, Geleneksel pop, Hiphop, Rock, Alternatif Jazz ve Psych gibi her biri ait olduğu müzik türüne yön veren lokal kadın sanatçılarla farklı kültürlerin müzikal çeşitliliğine vurgu yapıyor.
Sosyal medya ve İstanbul'daki outdoor alanlarda müzikseverlerle buluşacak Spotify'ın Dünya Kadınlar Günü kampanyasında Ayben, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Sertab Erener, Sıla ve Şebnem Ferah gibi kadın sanatçılar bulunuyor. İşte her biri kendi alanındaki müzik türüne öncülük eden Türkiye'nin güçlü kadın sesleri ve müziğin onlar için ne ifade ettiği:
Ayben: "Müzik benim özgürlük alanım. Söz konusu müzik olduğunda sınırlar ortadan kalkıyor."
Ceylan Ertem: "Yaşadığım için müzik yapmıyorum, müzik yapabildiğim için yaşıyorum."
Gaye su Akyol: "Müzik, kendi kainatımın efendisi olmamı sağlıyor. Ben kendi gerçekliğimin bestecisiyim. Bu benim süper gücüm!"
Sertab Erener: "Müzik benim için hayattır."
Sıla:"Müziği neyin içinden çıkarsanız orası noksan kalır. Hayatın bütününde kendini var edebilendir müzik. Hayat eşlikçisidir. Ve en sırdaş dert ortağınız."
Şebnem Ferah: "Müzik benim güç kaynağım."
1 OCAK - 1 MART2020 TARİHLERİNDE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN TOP 10 KADIN SANATÇI
Billie Eilish
Taylor Swift
Ariana Grande
Halsey
Camila Cabello
Selena Gomez
Dua Lipa
Nicki Minaj
KAROL G
Tones and I
1 OCAK - 1 MART 2020 TARİHLERİNDE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN TOP 10 KADIN SANATÇI
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Billie Eilish
Sertab Erener
Selena Gomez
Camila Cabello
Göksel
Sıla
Tones and I
Halsey
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