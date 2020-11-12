Sadece bugünü değil geleceği de güvence altına alacak gıdaya, sürdürülebilir üretime, bunları tüketiciye ulaştıracak akıllı lojistik sistemlerine ve etkin tarım uygulamalarına ihtiyaç büyük. İşte bu nedenle son dönemde foodtech (gıda teknolojileri) pazarı hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor.
Dünyada foodtech pazarının 2022 yılına kadar 250 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Impossible Foods, Beyond Meat, Imperfect Produce, Instacart, BlueApron, Butcherbox öne çıkan örnekler. Türkiye'de ise gıda alanında yatırımlar, hızlı teslimat girişimlerine odaklanmış durumda, Ar-Ge tarafında fazla ilerleme görülmüyor. Ancak toplamda 1 milyar doların üzerinde yatırım alan Fazla Gıda gibi örnekler umut veriyor.
Startup dergisi arşivinden Foodtech pazarını mercek altında aldığı haberinde dikkat çeken rakamlar var. Şu anda en popüler girişimlerden biri olan San Francisco merkezli Impossible Foods, kurulduğu 2011'den beri toplam 688 milyon dolar yatırım almış.
Peki, Türkiye ve dünyada foodtech pazarında neler oluyor?
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