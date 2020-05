Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka Sayısı Yine 1.000'in Üzerinde

Türkiye'deki günlük Koronavirüs kaynaklı vakalarının ve can kayıplarının sayısı, 28 Mayıs itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 33.559 yeni testin 1.182'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 30 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: Toplam vaka sayısı 160.979, toplam can kaybı sayısı 4.461.