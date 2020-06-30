Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Can Kayıpları Belli Oldu

Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve can kayıplarının sayısı açıklandı. Yapılan 50.492 yeni testin 1.293'ü pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde 16 kişi daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayımız 199.906'ya,yükselirken, toplam can kaybı sayımız 5.131'e ulaştı.