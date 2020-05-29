Türkiye'deki Yeni Vaka ve Can Kayıplarının Sayısı Açıklandı

Ülkemizde görülen günlük Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayısı güncellendi. Buna göre, geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 36.155 yeni testin 1.141'i pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 28 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni açıklama ile birlikte, toplam vaka sayımız 162.120 olurken, toplam can kaybı sayısı 4.489'a ulaşmış oldu.