Türkiye'nin Yerli Otomobili Tanıtılıyor!

Heyecanla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor!

  • Ercan Uğurlu
Oynat Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor Türkiye'nin yerli otomobili bugün tanıtılıyor. Gelişmeler an be an CHIP Online'da olacak!

Uzunca bir süredir merakla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili sonunda tanıtılıyor. Az sonra başlayacak etkinlikle TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tanıtılacak olan yerli otomobil için geri sayımda artık son dakikalara girdik. 

Yerli otomobil tanıtımında artık son viraja girildi! Geri sayımı yukarıdaki gibi sürüyor.

Yerli otomobil ile ilgili tüm bilgiler CHIP Online'da olacak.

Bugün saatler tam 14:30'u gösterdiğinde başlayacak olan etkinlikle beraber tanıtılacak olan yerli otomobil, son birkaç gündür Türkiye'nin en çok konuşulan konusu olmuştu.

TOGG, her gün saatler 14:30'u gösterdiğinde, resmi twitter hesabı üzerinden yerli otomobilin yeni detaylarını açığa çıkartırken, dün paylaştığı son video ise ise yerli otomobili bizlere yollarda gösterdi. 

Gebze Bilişim Vadisi'nden çıkıp Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiği görülen Türkiye'nin yerli otomobili, ön camı hariç tamamen örtülü bir şekilde yol alırken görüntülenmişti.

AYRINTILAR GELİYOR

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