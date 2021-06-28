Türkiye'de Askeri Standartlarda Bilgisayar Dönemi

Savunma sanayinde kullanılan ekipmanlar uluslarca tanınmış belirli testlere tabi tutularak uluslararası standartlara uygunlukları test edilir. Sistemler arasında iletişim, navigasyon gibi birden fazla sistemin görüntü ve yönetimi aynı zamanda bireysel işlevleri gerçekleştirmek için bilgisayarlara ihtiyaç duyulur. Bilgisayarlar savunma sanayinde iletişim, haberleşme gibi kritik kullanım alanlarının olması sebebiyle üst düzey öneme sahiptirler.
Bu alanda en çok bilinen standartlar sırasıyla ABD menşeili MIL-STD (ABD Askeri Savunma Standartları) Çevre Mühendisliği Hususları ve Laboratuvar Testleri, küresel olarak tanınmış ve dolayısıyla ABD sınırlarını aşmış, sektörde en yaygın kullanılan askeri standartlardır. Yine NATO ülkeleri tarafından geliştirilen NATO AQAP Serisi (Müttefik Kalite Güvence Standardı) standartlar NATO üyesi ülkelerini bağlayan askeri alanda verilen sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. NATO standartlarında yapılan güncellemeleri ülkemiz ISO 9000 dokümanlarına paralel olarak yansıtılmaktadır. Bunların dışında Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tarafından geliştirilen IP (International Protection) Uluslararası Koruma testleri de kabul görülen uluslararası standartlardan biridir. Eşdeğer Avrupa standardı EN 60529'dur. Bu ve benzeri birçok test mekanizması ile birlikte üreticiler dünyada kabul görmüş bu standartları baz alarak bir ekipmanın, ya da cihazın çevresel tasarımını ve test sınırlarını hizmet ömrü boyunca yaşayacağı koşullara uyarlamayı ve etkileri düşünülerek üretilmektedir.
Savunma sanayinde kullanılan askeri bilgisayarlara temel bazda bakıldığında düşük ve yüksek sıcaklıkta çalışabilme aynı zamanda sorunsuz bir şekilde veri depolanabilmesi beklenir. Yalnızca bu unsurları karşılamakla kalmayarak toz, kum, nem, tuz sisi, şok ve titreşime karşı dayanıklı olmakla birlikte elektromanyetik bir uyum sağlanarak üretimleri yapılır.
Bu alandaki bilgisayar seçerken nelere dikkat etmeli?
Savunma sanayi ve askeri standartlara sahip bilgisayarları üreten Technopc'nin Kurucu Ortağı Murat Yücel, bu tip ürünlerin seçiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yücel sözlerine şöyle devam etti:
"Kurumlar savunma sanayinde kullanacakları bilgisayarları seçerken cihazın çalışacağı ortam şartlarını iyi derece analiz etmelidir. Uluslararası standartların tamamını sağlayan bilgisayarlar olduğu gibi, sadece bir veya birkaç standardı sağlayan bilgisayarlarda üretilmektedir. Denizaltında kullanılacak bir bilgisayar ile tankta kullanılacak bilgisayar arasında donanımsal farklılıklar vardır. Bu farklılıklar doğrultusunda üretim unsurları ve buna bağlı olarak uygulanan test ve analiz biçimleri değişebilmektedir. Bu sebeple savunma sanayinde kullanılacak bir bilgisayarı seçerken düşünülecek ilk unsur cihazın çalışma ortamıdır.
Savunma sanayinde hız ve karar aşaması oldukça önemli bir faktördür. Bu nedenle bilgisayar seçimi yapılırken bilgisayar performansını atlamamak gereklidir. Bilgisayar üzerinde maksimum düzeyde performans alınacak bir işlemci konumlandırılması gereklidir. Aynı zamanda komponent seçimi yapılırken ram tipi ve kapasitesi, depolama teknolojisi gibi diğer performans belirleyici unsurlar da mevcuttur. Ek olarak anakart seçimi ile üzerindeki birimlerin kararlı çalışması, performansı belirleyen ana faktörlerden bir diğeridir. Bu doğrultuda bilgisayar seçimi yapılırken mutlaka üretici firma ile birlikte bir proje ekibi oluşturularak ilerlenmelidir."
Technopc bu alanda nasıl fark yaratıyor?
Technopc, yerli ve milli üretici sertifikasına sahip teknoloji merkezi olarak, savunma sektörüne özel projeler üreten, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un bir üyesidir.
Katma değeri yüksek, teknolojik ürünler geliştirilmesi amacı ile, 65 bin sanayici firmanın gücünü arkasına alıp kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılında, 27 kurucu üyenin girişimleri ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Sn. Haluk Bayraktar'ın yaptığı SAHA İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük, üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği'nin büyük kümelerinden biri haline gelmiştir. Technopc, Savunma Sanayiinin her dalında, Türkiye için katma değerli projeler üreten firmalara milli üretim yetenek ve kapasitesini artırmak için rehberlik eden SAHA İstanbul'un bir üyesi olmanın gururunu yaşarken, bu sorumluluk bilinci ile teknolojik ürün çözümleri üretmeye devam etmektedir.
Technopc askeri standartlara uyumlu bilgisayar üretiyor
Technopc ürünleri yerli ve milli savunma sanayi için özel olarak güçlendirilmiş ürünleri ile her koşula dayanıklıdır. Şirket, savunma sanayi kapsamında askeri teknolojinin üretim ve saha uygulamaları alanlarında ve mühendislik, üretim ve servis hizmetleri ve daha birçok alanda geliştirmeler yapıyor.
Türkiye'nin yerli markası olarak ürün gamı içerisinde MIL-STD, NATO ve IP gibi uluslararası standartlarda üretilerek test edilmiş ve uygunluk belgesi almış askeri bilgisayarlar ve tabletler bulunmaktadır. Bu ürünler fiziksel olarak yüksek mukavemetli malzeme ile kaplanmış her açıdan düşmeye karşı dayanıklıdır. Su yalıtımı kusursuz bir şekilde olup tüm arayüzler su geçirmez ve toz geçirmez malzemelerle donatılmıştır. Tüm askeri zorlu koşullarda ve aşırı sıcaklıklarda, soğuklarda dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sunmaktadır.
Technopc'nin ürettiği ve savunma sanayinde kullanılan birçok ekipmanı, benzer şekilde endüstriyel tesislerde de kullanılmaktadır. Bu doğrultuda rugged notebooklar ve tabletler, panel PC, rugged telefonlar ve barkod okuyucu opsiyonlarıyla el terminalleri de bulunuyor. Üretilen cihazlarda Windows ve Android işletim sistemi seçenekleriyle 6 inçten 19 inçe varan dokunmatik ekran özellikleriyle, maksimum işlemci gücüne sahip, yüksek depolama hafızası ile donatılmış MIL-STD-810 ve IP gibi uluslararası testlerden geçmiş yüksek teknolojili cihaz çözümleri bulunuyor. Technopc, ürünlerinde, hassas dokunma teknolojisi, yüksek kararlılıklı, suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı yapısı, yüksek performanslı bataryası ile uzun süren mobilite sunuluyor. 4G/LTE ve A-GPRS bağlantılarıyla kesintisiz iletişim ve yüksek hassasiyetli konum seçenekleri de bulunuyor.
Technopc, TPN14TW Rugged Notebook serisinde, talep edilen işletim sistemi ile birlikte en hızlı ve güçlü belleği, işlemci ve depolama seçeneklerini sunuyor. Harici GPU seçeneklerini kalem, eldiven ve ıslak kullanıma uygun 14" FHD dokunmatik ekran ile birlikte sunmak da mümkün oluyor. USB 3.1, RS232, RJ45, Sim Kart, VGA, HDMI, SD Kart, AUX gibi bağlantıları bir arada bulunduran askeri bilgisayar 2MP kamerası, NFC, parmak izi sensörü ile daha güvenli kullanıcı deneyimini de beraberinde getiriyor. Entegre 10/100/1000 Ethernet, Intel Dual Band Wirelles, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, GPS ile maksimum düzeyde dünyaya erişim imkanı da sağlanıyor. Güçlü batarya ve -50C' den 70C' ye kadar depolama sıcaklık şartlarına göre üretilen bilgisayarlar IP53, MIL-SDT-810G sertifikalarına sahip ve bu üst düzey donanımı bulundurmasına rağmen yalnızca 2400 gram ağırlığında.
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