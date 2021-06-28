Türkiye'de Askeri Standartlarda Bilgisayar Dönemi

Savunma sanayiinde, sahadaki araçların içinde ya da savunma birimleri tarafından kullanılan dayanıklı ve uluslararası standartlara uygun bilgisayarlar zorlu testlerden geçerek Türkiye'de milli imkanlarla üretiliyor.