Türkiye'deki Mobil Oyuncular Zamanlarını Nasıl Geçiriyorlar?

Mobil oyunların günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden biri haline geldiği inkar edilemez bir gerçek. Mobil oyuncular denildiğinde aklımıza gelen koltuğun başına oturmuş erkekler klişe kalıbı yıkılırken, artık mobil oyunların 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz. Seyahat ederken, iş aralarında dinlenirken, televizyon izlerken veya müzik dinlerken mobil oyunlar en hızlı erişilebilir eğlence araçlarımızdan bir tanesi.
Dijitalleşmenin giderek hız kazandığı ve akıllı telefonların günlük yaşantımızdaki önemini arttırdığı günümüz dünyasında, mobil oyun uygulamaları da gücüne güç katarak gelişimine hız kesmeden devam ediyor.
Dünya'nın en büyük mobil reklam platformlarından AdColony'nin, Türkiyedeki mobil oyuncuların kimler olduğunu, nasıl zaman geçirdiklerini, mobil oyunlara yaklaşımlarını, ruh hallerini ve tercihlerini analiz etmek adına bağımsız araştırma şirketi Nielsen ile 500 kullanıcı üzerinde yaptığı araştırma tüm detayları gözler önüne seriyor.
Türkiye'deki yetişkinlerin %78'i mobil oyun oynadığını belirtirken, mobil oyuncuların %52 sini erkekler oluşturuyor. Mobil oyunları yalnızca gençler oynar klişesi ise ankete katılanların %42'sinin 30-49 yaş arasında olmasıyla yıkılıyor. Oyun oynarken cihaz tercihleri kişiden kişiye değişse de mobil cihazlarımızın her zaman yanımızda, cebimizde, çantamızda olması onları vazgeçilmez kılıyor. Ankete katılanların %70'i oyun oynamak için akıllı telefonlarını her gün kullandığını belirtirken, %47'si ise gün içerisinde 2-3 kere mobil oyun oynadığını belirtiyor.
Her konuda olduğu gibi kişisel zevkler ve tercihler de mobil oyunlar özelinde gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'de kullanıcıların oynamayı en çok tercih ettiği oyun türü %48 ile Puzzle/Trivia/Kelime oyunları olurken, %37 ile Kart ve Aksiyon/Macera oyunları, %33 ile Strateji oyunları ve yine %33 ile Spor/Yarış oyunları takip ediyor. Kullanıcıların %29'u cihazlarında 2 oyun yüklü olduğunu belirtirken, %15'i ise 5 oyun yüklü olduğunu bildiriyor.
İçine bulunduğumuz bu ??stresli günlerde hepimiz eğlenceli bir kaçış arıyoruz. İşte tam da bu noktada devreye mobil oyunlar giriyor ve sorunlarımızı unutturuyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların %60'ı mobil oyunları eğlenceli bulduğu için oynadığını belirtirken, %57'si ise mobil oyunların kendilerini rahatlatıp, streslerini azalttığı için oynadığını bildiriyor. Katılımcıların %49'u ise mobil oyun oynarken kendilerini çok iyi hissettiğini belirtiyor.
Günlük yaşamımızda mobil oyun oynarken eş zamanlı başka aktiviteler de yapıyoruz. Türkiye'deki katılımcıların %67'si mobil oyun oynarken müzik dinlediğini, % 51'i ise televizyon izlediğini belirtiyor. Yalnızca reklam aralarında değil, izledikleri program esnasında mobil oyun oynadığını söyleyenlerin oranı ise %80.
Mobil oyunlar aynı zamanda hedef kitlelerini yakalamak isteyen markalar ve reklamverenler için ana platformdan bir tanesi. Birçok farklı mobil reklam modeliyle, oyuncuların oyun içi ek can, hediye veya herhangi bir ücretsiz oyun içi materyal kazanmak için reklamı izlediği ödüllü reklamlar önemini her geçen gün arttırıyor. Katılımcıların %57'si mobil oyun içinde para harcamayacağını söylerken, %75'i oyun içinde ilerlemek veya ödül kazanmak için para ödemek yerine ödüllü video reklamları izlemeyi tercih ettiğini belirtiyor.
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