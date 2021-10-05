Türkiye'deki Mobil Oyuncular Zamanlarını Nasıl Geçiriyorlar?

Mobil oyunların günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden biri haline geldiği inkar edilemez bir gerçek. Mobil oyuncular denildiğinde aklımıza gelen koltuğun başına oturmuş erkekler klişe kalıbı yıkılırken, artık mobil oyunların 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz.