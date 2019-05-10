Türkiye'den Facebook'a Büyük Ceza
Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "kişisel verilerin ihlali" gerekçesiyle, Facebook'a oldukça yüklü bir ceza kesti!
Facebook'un kişisel verileri koruma konusunda pek de parlak bir sicili olduğu söylenemez. Gerek kendisinden kaynaklı, gerek üçüncü parti araçlardan kaynaklı pek çok hata nedeniyle, kullanıcılarının kişisel verilerinin tehlikeye düştüğüne sık sık şahit oluyoruz. Dev sosyal ağ sitesi, bu nedenle pek çok defa, farklı ülkelerde ceza ödemek zorunda kaldı. Ve şimdi sıra, Türkiye'ye ceza ödemeye geldi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcıların fotoğraflarına bazı üçüncü parti uygulamaların hatası nedeniyle erişim izni verilmesi nedeniyle, Facebook'a iki parça halinde, 1 milyon 650 bin TL para cezası kesti. Bu cezanın 1 milyon 100 bin TL'lik kısmı hataya zamanında müdahale edilmemesi ve durumun 12 gün boyunca devam etmesi nedeniyle kesildi. 555 bin TL'lik kısım ise, hatanın ilgililere ve kurula bildirilmemesi nedeniyle kesildi.
Kurul, bir süredir konu hakkında araştırma yapıyordu. Verilen cezalar, işte bu araştırmaların sonucunda verilmiş durumda.
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