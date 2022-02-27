Türkiye'nin 85 Yıllık Köklü Çikolata Markası Sagra, Metaverse'de

Türkiye'de 85 yıldır çikolata deyince akla gelen ilk markalardan olan Sagra, son dönemde dijital ödeme, dijital altyapı kurulumu, yazılım gibi teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken OYAK'ın gücüyle bir ilke daha imza atıyor. Sagra, çikolatayı Türkiye'den Metaverse'e taşıyan ilk marka oluyor. Dünyanın yaşadığı teknoloji devriminin sonuçlarından biri olan Metaverse'de fabrika açmaya hazırlanan Sagra, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projelerle yer alacak. Ayrıca tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform kurulacak.
Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Sagra, OYAK Grup Şirketlerinde devam eden yolculuğunda yenilikçi ve teknolojik adımlarla büyüyor. Geleceğe yönelik yatırımlar yapan Sagra, teknoloji ve dijital çağın tüm yeniliklerini tüketici deneyimine çevirmeyi amaçlıyor. Metaverse'de yerini almaya hazırlanan Sagra yıllardır kalpleri fetheden Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak.
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