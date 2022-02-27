Türkiye'nin 85 Yıllık Köklü Çikolata Markası Sagra, Metaverse'de

Geleceğin dünyası Metaverse'de yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı. Çikolata ve atıştırmalık kategorisinde Türkiye'den Metaverse dünyasına giren ilk marka olan Sagra, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirecek, tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturacak.