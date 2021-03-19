"Türkiye'nin En Büyük Bilişim Etkinliği" 16. İLTEK Günleri Başlıyor

"Türkiye'nin En Büyük Bilişim Etkinliği" 16. İLTEK Günleri'nde Yeniliğe Çevrimiçi Olmaya Hazır Mısın?

Türkiye'nin En Büyük Bilişim Etkinliği Başlıyor

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Çukur işareti nasıl yapılır? (<···>) Bilgisayar klavyesinde çukur işareti
Çarpı işareti nasıl yapılır? (×) Klavyede çarpı işareti yapılışı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
Büyüktür işareti nasıl yapılır? (>) Bilgisayar klavyesinde büyüktür işareti

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