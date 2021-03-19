"Türkiye'nin En Büyük Bilişim Etkinliği" 16. İLTEK Günleri Başlıyor

Tüm katılımcılarının kendini geliştirmesini ve onların kariyer yolunda ışık olmayı amaçlayan İLTEK Günleri; Yazılım, İletişim, Bilişim, Savunma Sanayi, Havacılık, Uzay Teknolojileri, Mekatronik ve Telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki en güncel teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiriyor. Sektörün lider firmalarından en son teknolojik trendleri dinleyebilir, stant alanlarında firma yetkilileri ile bizzat görüşme şansı bulabilir, staj ve iş başvurusu yaparken aynı zamanda networkünüzü de genişletebilirsiniz. 16. İLTEK Günleri, 29-30-31 Mart 2021'de 3D ve oyunlaştırılmış sanal fuar deneyimi ile iltekgunleri.com'da! Etkinliğimiz herkesin katılımına açık, ÜCRETSİZ ve Sertifikalıdır.
Kariyer oturumlarının yanında, alanında uzman isimlerin gündemdeki teknolojik gelişmeler hakkında tartışacağı öğretici paneller, sektörün dev isimleri ile görüntülü görüşebileceğin benzersiz 3D fuar alanı, sosyal konuklar, çekilişler ve daha sayısız sürpriz 16. İLTEK Günleri'nde seni bekliyor! Üstelik etkinliği en dikkatli takip edenlere ödüller yağıyor. Sen de etkinlikte yerini alarak Türkiye'nin En Büyük Bilişim Etkinliği ile #YeniliğeÇevrimiçOl
Kayıt İçin: https://sanalfuar.iltekgunleri.com/sanalfuar/register.php
PANELLER
- Savunma Sanayi , Girişimcilik, Türksat Ve Uydularımız, CEO Forum, Uzay Teknolojileri Paneli, Dr. Didem Unat- Koç Üni - 'Süper Bilgisayarlar', 5G Paneli, Siber Güvenlik Paneli, Sertaç Doğanay 'Etkili Bir LinkedIn Kullanıcısı Olmak', Sosyal Konuk
SPONSORLAR
- ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, YapıKredi Teknoloji, Otokar, Siemens, STM, Doğuş Teknoloji, Türkiye Finans, Kale, Vakıfbank, Softtech, Gantek, Platin, Ulak, Arties
Destekçi- Turkcell
ÇEKİLİŞLER
JBL Kulaklık, Xiaomi Kablosuz Kulaklık, Bluetooth Hoparlör, 5 Kişiye Uçuş Simülasyonu, 2 SSD, 5 WordPress ve 5 SEO Eğitimi, 3 Kişiye Maker Set, 2 Kişiye D&R Çeki, Tişörtler, Bakım Ürünleri, Kitaplar ve Sürpriz Ürünler...
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