Türkiye'nin İlk Kadınlar Espor Ligi Zula'dan!

Türkiye'nin en sevilen yerli yapım oyunu Zula, ilk ve tek profesyonel kadın espor ligini 13 Haziran'da başlatıyor. Başarılı kadın esporcuların yetişmesi için kadın oyunculara alan açacak "Zula Kadınlar Ligi"nde 6 profesyonel takım şampiyonluk için mücadele ederken, Türkiye espor tarihine de adlarını yazacaklar.