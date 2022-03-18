TÜRKKEP Kep Pazarında Lider Konumunu Güçlendirdi

Kamu kurumları, e-ticaret sektörü, sağlık sektörü, finans ve turizm sektörüne kadar hemen hemen tüm sektörlere özel geliştirdiği hizmetleri, güven endeksli hizmet yaklaşımı ve sektörü geliştiren çözümleri ile Türkkep 2021 yılında yaklaşık yüzde 60, son 3 yıla bakıldığında ise yüzde 300'den fazla büyüme gösterdi.