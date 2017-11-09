Türksat 5A ve 5B Uyduları İçin İmzalar Atıldı!
İletişimin geleceği için önemli bir etkinlik olan 3. Global SatShow, Türksat 5A ve 5B için ciddi bir adımla başladı!
Dünya uydu-uzay piyasalarının küresel devlerini bir araya getiren 3. Global Satshow İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Global SatShow'un ilk gününde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Türksat 5A ve 5B uyduları için Türksat ile Airbus Defence and Space arasında anlaşma imzalandı.
İmza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek; "Haberleşme uydularımızdan Türksat-5A 2020 yılında, Türksat-5B ise 2021 yılı içerisinde hizmete girecek. Bu kapsamda dünyanın önde gelen firmalarından Airbus D&S ile söz konusu uydularımızın üretimine ilişkin sözleşmeyi bugün imzaladık. Türkiye uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri konumunda ve aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Son dönemde uydu ekosistemi yerleşimi ve milli uydu ekosistemi geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bağlamda uzay teknolojileri alanında milli üretim noktasında çok önemli bir mesafe kat ettik." dedi.
Türksat-5A ve Türksat-5B uyduları en yüksek yerlilik oranı ile tamamlanacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'de havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını, TBMM'de ilgili komisyondan geçtiğini hatırlattı.
Yasal altyapının yakın zamanda tamamlanacağını bildiren Arslan, "Uzay Ajansı'nın kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımız çok daha ileriye taşınacak. Bununla birlikte milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Japonya'ya ait Kibo Modülü'nde milli ürünlerimizin deney sürecini başlattık. Amacımız 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A'nın üretimini tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden hizmetler almak. Ayrıca uydu projelerinde kullanılmak üzere Uydu İtki Motoru ve İtki Sistemi'nin milli imkanlar ile geliştirilebilmesi için projemizin de fizibilite çalışmalarını tamamladık " dedi.
Teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri bir araya getirecek 3. Global SatShow'da, "yayın trendleri, çok ekranlı dönemin etkinleştirilmesi, 5G ve spektrum paylaşımı, akıllı yaşam, Iot, gelecek uzay nesilleri, M2M" ve fazlası konuşulacak.
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